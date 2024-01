Aant Jelle Soepboer sprekt Frysk yn Twadde Keamer

By syn earste taspraak yn de Twadde Keamer hat Aant Jelle Soepboer, as lid fan de fraksje fan Pieter Omtzigt syn Nieuw Sociaal Contract, hjoed Frysk sprutsen. En dat wie net om in wurdmannich of in pear sinnen te rêden, mar om in substansjeel part fan syn rede. Dy’t hjirûnder te besjen en te beharkjen is. It Frysk is oan it begjin en de ein te hearren.

Soepboer sei ûnder oaren dat er spytgnyskje moast om de minne skoares fan skoalbern foar Nederlânsk. Syn referinsjeramt is ommers de jongerein yn Fryslân dy’t suver folslein analfabeet is yn it Frysk. Hy lûkt parallellen nei de steat fan it Nederlânsk en de mooglike takomst dêrfan.”Dit is de les dy’t wy leare kinne: as wy net ynstean foar de needsaak de taal goed te behearskjen, dan kinne we dy ôfskriuwe.” Foar it Nederlânsk kriget op it heden dy ûntjouwing neffens him op de universiteiten al syn beslach. Hy wol dêrom dat beide talen troch it ryk folle better beskerme wurde.