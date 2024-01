Waarpraatsje: Stoarmich

DE JOUWER – It is dien mei it winterske waar. Sneintenacht en moandeitemoarn wurdt it rûch, wiet en myld.

Sneintenacht reint it in skot en geandewei de nacht giet de temperatuer fan 4 nei 9 graden. De súdwestewyn is frij krêftich oant hurd, by de kust lâns hurd oant stoarmich. Yn de hiele provinsje is der boppedat kâns op swiere wynpûsten.

Moandei soe it earst noch reine kinne, mar stadichoan wurdt it drûch en is de sinne sa út en troch te sjen. De wyn komt út it súdwesten en is frij krêftich oant hurd, by de kust lâns hurd oant stoarmich. De kâns op swiere wynpûsten bliuwt de earste oeren fan ‘e dei bestean. Letter yn ‘e moarn en middei jout de wyn him del, mar it bliuwt noch wol rûzich. Mei 9 graden is it hiel wat mylder dan ferline wike.

Tiisdei wurdt it noch wat waarmer

Warskôging: Sneintejûn, -nacht en moandeitemoarn stiet der in hiel soad wyn mei kâns op swiere wynpûsten.

Jan Brinksma