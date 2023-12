Waarpraatsje: Woansdei buien

DE JOUWER – Nei in strieminne tiisdei sjocht it waar der foar woansdei net folle better út. Der falle buien en it is rûzich.

Tiisdeitenacht is it foar it grutste part drûch, mar letter kin der in bui falle. De westewyn is matich, mar boazet by de kust lâns oan en wurdt hurd. De temperatuer leit om de 6 graden hinne.

Woansdei falle der rûnom buien, miskien wol mei heil en tonger. Tuskentroch kin de sinne efkes skine. Yn ’e rin fan ’e middei rekket de loft wer berûn en set it op in reinen. De westewyn is matich oan frij krêftich, by de kust lâns yn ’e moarntiid hurd en by de noardlike kust lâns mei kâns op swiere wynpûsten. Yn de middei jout de wyn him oeral in bytsje del. It wurdt 8 graden.

Tongersdei en freed kriget de wyn in haadrol. It wurdt hiel rûch.

Jan Brinksma