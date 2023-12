Waarpraatsje: Soad wyn

DE JOUWER – Op in soad plakken bleau it tongersdei, sa goed as, drûch. Freed feroaret der net in soad, mar it is wol rûzich.

Tongersdeitenacht falle der in pear buien. De súdwestewyn is matich oant frij krêftich, by de kust lâns krêftich oant hurd mei swiere wynpûsten. It wurdt 8 graden.

Freed wikselje wat sinne en in pear buien inoar ôf. Yn ‘e middei bliuwt it hast oeral drûch. De wyn komt út it súdwesten en is matich oant frij krêftich, mar by de kust lâns krêftich oant hurd mei kâns op swiere wynpûsten. Mei 9 graden is it noch hieltyd myld foar de tiid fan it jier.

De lêste twa dagen fan 2023 bliuwt it myld, ritich en rûzich.

Jan Brinksma