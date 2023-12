Waarpraatsje: Skiere en mylde krystdagen

DE JOUWER – Der barde sneontemoarn wat nuvers yn it Waadgebiet. Om tsien oere hinne stie der op Flylân in stoarmige wyn, wylst der op itselde stuit op Skylge hast gjin wyn stie. Tige bysûnder. De krysttiid is grien, skier, wiet en myld.

Snein (sto)reint it in hiel skoft. De wyn komt út it súdwesten en is matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd, miskien wol stoarmich.

It waar op earste krystdei sjocht der hiel wiet út, mar by in frij krêftige oant krêftige súdwestewyn sil it mei 11 graden wol hiel myld wêze.

Op Twadde Krystdei is it wat better waar. It bliuwt net hielendal drûch, mar de sinne sil sa út en troch ek efkes skine. Mei in matige oant frij krêftige westewyn is it noch wol rûzich.

Woansdei liket wer in dweiltrochwiete dei te wurden. De matige oant frij krêftige wyn komt út it westen. It wurdt 9 graden.

Noflike krysttiid!

Jan Brinksma