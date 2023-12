Waarpraatsje: Skier en myld

DE JOUWER – Nei in tongersdei mei in soad wyn en wetter en in hiel hege wetterstân by de kust lâns is it no wer wat rêstiger, mar drûch sinneskynwaar is dit jier net mear oan ‘e oarder.

Freedtenacht reint it wer en by in matige oant frij krêftige westewyn wurdt it 6 graden.

Sneon reint it earst mar letter sil it, nei alle gedachten, drûch wurde. It bliuwt wol skier. De wyn komt út it westen en is matich oant frij krêftich, mar by de kust lâns stiet mear wyn. Mei 9 graden is it wer myld foar de tiid fan it jier.

Earste en twadde krystdei is it skier en myld. It bliuwt op beide dagen net drûch.

Jan Brinksma