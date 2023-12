Waarpraatsje: Rûzige jierwiksel

DE JOUWER – De lêste dagen fan 2023 binne myld en ritich en de jierwiksel sil rûzich wêze.

Sneon liket it, sa goed as, drûch te bliuwen en miskien sjogge wy de sinne sa út en troch. De súdweste-, letter sudewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt 9 graden.

Aldjiersdei is de loft meast berûn en it bliuwt net drûch. De sudewyn is frij krêftich oant krêftich, mar by de kust lâns stiet mear wyn. Mei 10 graden is it wer tige myld. De jierwiksel sels sil ek rûzich wêze.

Nijjiersdei wurdt in wiete dei mei in matige oant frij krêftige, by de kust lâns krêftige, súdwestewyn. It wurdt in graad of 9.

Noflike jierwiksel!

Jan Brinksma