Waarpraatsje: Pear dagen drûch

DE JOUWER – It wie in hiel kreaze, rêstige en drûge tongersdei. It bliuwt ek noch in pear dagen drûch.

Tongersdeitenacht kin it earst wat (sto)reine, mar letter wurdt it drûch. De wyn komt út it súdwesten en is swak oant matich; by de kust lâns stiet in matige westewyn. It wurdt 5 graden.

Freed wikselje sinne en in berûne loft inoar ôf en it bliuwt drûch. De weste- oant súdwestewyn is swak oant matich. Mei 9 graden is it myld foar de tiid fan it jier.

Sneon en snein wurde ek twa rêstige, mar skiere desimberdagen.

Jan Brinksma