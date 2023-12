Waarpraatsje: Noch ien kâlde nacht

DE JOUWER – It is foarearst dien mei it kâlde winterwaar, mar wy krije noch ien nacht mei froast.

Woansdeitenacht klearret it op, mar op guon plakken kin ek damp ûntstean. By hast gjin wyn sil it op de measte plakken in pear graden frieze.

Tongersdei soe de sinne earst sa út en troch skine kinne, mar yn ‘e middei berint de loft en kin it dampich wurde. De sude- oant súdeastewyn is swak oant matich, mar yn ‘e middei by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich en letter yn it Waadgebiet miskien wol krêftich. It wurdt in graad of 4.

Freed sil in skiere dei wêze en fan sneon ôf wurdt it in hiel stik mylder.

Jan Brinksma