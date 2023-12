Waarpraatsje: Myld

DE JOUWER – It wie moandei wol in kreaze dei mei letter ek noch wat opklearringen. Tiisdei falle der in pear buien.

Moandeitenacht kin it op guon plakken dampich wurde. By hast gjin wyn leit de temperatuer in pear graden boppe it friespunt.

Tiisdei begjint nei alle gedachten dampich en yn ‘e middei krije we in pear buien. De wyn komt út it súdeasten en is matich, mar yn it Waadgebiet letter frij krêftich. Yn ‘e rin fan ‘e middei giet de wyn nei it suden. It wurdt in graad of 7.

Woansdei feroaret der net in soad.

Jan Brinksma