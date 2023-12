Waarpraatsje: Meast skier

DE JOUWER – It fielt troch de wyn al dagen kâlder oan as de termometer oanjout en it bliuwt noch in pear dagen kâld.

Tiisdeitenacht kin der noch wat (sto)rein of wiete snie falle. De noardwestewyn is swak oant matich, by de kust lâns frij krêftich. De temperatuer leit op de measte plakken krekt boppe it friespunt.

Woansdei liket ek in skiere dei te wurden en der kin sa út en troch noch wat delslach falle. De wyn komt yn ‘e moarntiid út it noardwesten en is swak oant matich, by de kust lâns earst noch frij krêftich. Yn ‘e middei giet de wyn nei it westen en is matich. It wurdt 4 graden.

Tongersdei is it noch kâld, fan freed ôf wurdt it mylder.

Jan Brinksma