Waarpraatsje: ‘Kâlde’ tongersdei

DE JOUWER – Nei in mylde rite krije wy ien wat kâldere dei, mar fan freed ôf is it wer myld.

Woansdeitenacht wurdt it drûch en by in matige noarde- oant noardeastewyn leit de temperatuer in pear graden boppe it friespunt.

Tongersdei is de loft, nei alle gedachten, meast berûn, mar de sinne kin sa út en troch ek skine. It bliuwt, sa goed as, drûch. Yn ‘e moarntiid stiet der net in soad wyn, mar yn ‘e middei is de wyn swak oant matich út it noardwesten oant westen, letter súdwesten. It wurdt in graad of 5.

Fan freed ôf is it wer mylder en it bliuwt ek in pear dagen drûch.

Jan Brinksma