Waarpraatsje: It bliuwt ritich

DE JOUWER – It waar mei de beide krystdagen wie noch net iens sa min, mar it bliuwt foarearst spitigernôch ritich.

Woansdeitenacht is it, nei alle gedachten, drûch. De wyn komt út it súdwesten en is matich oant frij krêftich, by de kust lâns krêftich oant hurd. Mei 9 graden is it hiel myld.

Tongersdei wikselje sinne en in berûne loft inoar ôf. Der kin ek in bui falle, mar in ferreinde dei wurdt it net. De súdwestewyn is matich oant frij krêftich, mar by de kust lâns krêftich oant hurd, letter stoarmich mei kâns op wynpûsten. It wurdt in graad of 10.

Freed, sneon en mei de jierwiksel is it wer hiel wiet en rûzich.

Jan Brinksma