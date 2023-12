Waarpraatsje: In stik mylder

DE JOUWER – It bleau freed noch de hiele dei kâld en it wie ek in hiel skiere dei. Fan sneon ôf wurdt it mylder.

Sneontemoarn soene wy de sinne miskien efkes sjen kinne, mar letter set it op in reinen. De wyn komt út it suden en is yn ‘e moarntiid matich, by de kust lâns krêftich. Yn ‘e middei boazet de wyn oeral oan. It wurdt 7 graden.

Snein bliuwt it ek net drûch en by in matige oant frij krêftige westewyn is it mei 9 graden noch wat mylder.

Moandei feroaret der hast neat on it ritige waar. It wurdt 9 graden en de westewyn is meast matich.

Jan Brinksma