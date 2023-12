Waarpraatsje: Hiel rûge tongersdei

DE JOUWER – Nei in suterige woansdei krije wy in hiel rûzige tongersdei. De winter is hiel fier fuort.

Woansdeitenacht kin it sa út en troch reine. De westewyn boazet al oan en wurdt frij krêftich, by de kust lâns hurd. It is in graad of 7.

Tongersdei reint it earst en yn ‘e middei tilt it op fan de buien. De wyn komt út it westen en is frij krêftich oant krêftich, by de kust lâns hurd oant stoarmich, mei kâns op swiere wynpûsten. Mei 9 graden is it wol myld foar ein desimber.

Freed sil it efkes wat kâlder wêze, mar der stiet noch wol in soad wyn.

Warskôging:

Tongersdei is der oeral yn Fryslân, benammen by de kust lâns, kâns op swiere wynpûsten. Dat jildt ek foar tongersdeitejûn.

Jan Brinksma