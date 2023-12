Waarpraatsje: Griene krysttiid

DE JOUWER – It wie tongersdei in rûge en wiete dei en it bliuwt foarearst ritich. De kâns op wite krystdagen is 0 prosint.

Tongersdeitenacht falle der noch in pear buien. De weste- oant noardwestewyn is matich oant frij krêftich, by de kust lâns krêftich oant hurd en by de noardlike kust lâns earst noch stoarmich. Der binne boppedat oeral ek noch swiere wynpûsten. Yn ‘e rin fan ‘e nacht jout de wyn him wat del. It wurdt 6 graden.

Freed falle der buien, mar tuskentroch skynt de sinne sa út en troch ek. Letter yn ‘e middei rekket de loft hielendal berûn en set it wer op in reinen. De wyn komt út it westen oant noardwesten en yn ‘e middei út it westen. De wyn is boppe it fêstelân matich oant frij krêftich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd. It wurdt in graad of 8.

Sneon en mei de krystdagen bliuwt it hiel ritich en tige myld. Gjin wite krystdagen dus.

Jan Brinksma