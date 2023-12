Waarpraatsje: Gewoan ‘winterwaar’

DE JOUWER – Wy hiene tiisdei fan alles wat. Yn bytsje sinne, damp, in skoft drûch waar, mar yn ‘e middei ek reinwetter. Woansdei feroaret der net in soad.

Tiisdeitenacht komme der buien en yn it noardlike part fan Fryslân kin it op guon plakken ek dampich wurde. Der stiet net in soad wyn, mar by de noardlike kust lâns waait in matige wyn út it easten. It wurdt 6 graden.

Woansdei wurdt in skiere dei mei yn ‘e moarntiid in pear buien en op guon plakken miskien damp. Yn ‘e middei falt der wat rein. Earst stiet der net in soad wyn, yn ‘e middei is de wyn matich út it noardeasten. By de noardlike kust lâns stiet de hiele dei wat mear wyn. It wurdt in graad of 7.

Tongersdei is it efkes wat kâlder.

Jan Brinksma