Waarpraatsje: Dweiltrochwiete tiisdei

DE JOUWER – De hiele dei in berûne loft, it heart by de tiid fan it jier. It waar foar dizze wike sjocht der striemin út.

Moandeitenacht kin it reine. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt in graad of 7.

Tiisdei sjogge wy de sinne net en it sil in hiel skoft reine. De wyn komt út it súdwesten en is matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd. Mei 9 graden is it wol myld.

It waar giet de hiele wike bot hinne en wer.

Jan Brinksma