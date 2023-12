Waarpraatsje: Drûch wykein

DE JOUWER – In pear drûge dagen efterinoar, dat bart dizze moannen net in soad. Nije wike sil it wer ritich wurde.

Sneon liket in skiere dei te wurden mei hast gjin sinne, mar it bliuwt wol drûch. De wyn komt út it súdwesten en is matich, by de kust lâns frij krêftich en yn it Waadgebiet sa út en troch krêftich. It wurdt 8 graden.

Snein feroaret der hast neat oan in waar. It is de measte tiid fan ‘e dei skier, mar wol drûch. By in matige súdwestewyn sil it 9 graden wurde.

Moandei bliuwt it ek noch, sa goed as, drûch en it is wer in skiere dei. De wyn komt út it súdwesten en mei 10 graden is it noch wat mylder as yn it wykein.

Jan Brinksma