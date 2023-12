Visit Wadden ferlottet seehûn út it Waad

Yn in opmerklike aksje ferlottet Visit Wadden yn desimber in echte seehûn. In inisjatyf dat net allinnich foar fronsele wynbrauwen soarget, mar dat foaral omtinken freget foar duorsum toerisme yn it Waadgebiet.

Yn dy lanlike aksje kin it publyk in seehûn ‘winne’. Lykwols, it is fansels net de bedoeling dat de seehûn in húsdier wurdt. De winner kin it bist in namme jaan en yn Seehûnesintrum Piterbuorren opsykje. As de seehûn wer sûn en opbettere is, mei de winner mei om it bist op it Waad frij te litten.

Duorsum toerisme yn it Waadgebiet

De aksje giet fierder as it winnen fan in seehûn. It is in oprop om it Waadgebiet as duorsume bestimming te ûnderfinen. Der wurde weardefolle tips dield om by in besite oan dat enoarme natuergebiet de ekologyske fuotleast lytser te meitsjen. Der is ek omtinken foar regeneratyf toerisme: in nije term yn rekreaasje en toerisme. Regenerative aktiviteiten hawwe as doel om it Waadgebiet moaier efter te litten as dat it by it oantreffen wie. Besikers kinne bygelyks helpe mei it jutten of it bouwen fan flearmûskasten, en se kinne lekker lokaal ite. Sa drage se by oan in moaier natuergebiet en hawwe se sels ek in aardige dei.

De bewenners fan it Waad moetsje

It Waad herberget in ryk fariearre ekosysteem mei talleaze planten, bisten en organismen. Visit Wadden moediget besikers oan om te sjen, te genietsjen en de natuer in hantsje te helpen. Op de webside wurde alle meibewenners foarsteld. Dêrby leit de klam op it belang fan harren rol yn it gebiet. Dêrneist wurde handige tips dield oer hoe’t besikers wat weromjaan kinne. Op visitwadden.nl kin mei meidwaan oan de aksje ‘Win in seehûn’ en de skjintme fan it Waad op in duorsume wize ûntdekke.

Oer Visit Wadden

Visit Wadden jout lieding oan de bestimming fan it Waadgebiet. Yn dy organisaasje wurkje Marketing Grinslân, Merk Fryslâan en Holland Boven Amsterdam mei-inoar gear. Fia de webside fan Visit Wadden komme toeristen yn ’e kunde mei it Waadgebiet as duorsume bestimming en kinne se ynspiraasje foar harren folgjende besite opdwaan.