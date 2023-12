Utnûging NK FRYSK! 2023

Op freedtejûn 22 desimber 2023, op de jûn fan de foarlêste spyldei fan it kombinearre NK Ynternasjonaal en Frysk Damjen yn Drachten, wurdt it Iepen Nederlânsk Kampioenskip FRYSK! holden.

FRYSK! is Frysk damjen mei fiif skiven de spiler: gjin iepeningsteory, gjin spektakulêre kombinaasjes, mar posysjespul dêr’t alle finesses fan it einspul fan it Frysk damjen fan belang yn binne. Spesjaal foar dizze edysje binne der spesjale prizen foar dammers dy’t foar it earst meidogge en boppedat gjin lid fan in klup fan it Dambûn Frysk Spul binne. Dy ekstra prizen bedrage € 100 en € 50 foar de heechtpleatste en de op ien nei heechstpleatste dammer fan dy groep.

De winner fan it toernoai kwalifisearret him foar it earstfolgjende Wrâldkampioenskip FRYSK! op snein 25 febrewaris 2024 yn Frjentsjer. It toernoai is in iepen NK, mar allinnich dielnimmers mei in Nederlânsk steatsboargerskip kinne har foar it WK yn 2024 pleatse. De tinktiid foar it toernoai op freedtejûn 22 desimber is tsien minuten + tsien sekonden de set (Fischer).

It toernoai begjint om 19.30 oere. Oanmelde is mooglik oant freed 19.00 oere by Marten Walinga: martenwalinga@hotmail.com / 06 – 34561133 of by Liuwe Westra: liuwe.westra@mensa.nl / 06 – 30837586.