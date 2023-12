Unyk dûbeld NK damjen yn Drachten

Hjoed, tongersdei 14 desimber sil om 14.30 oere troch de haadsponsor Pieter Kooi fan Kooi Bewaking yn Drachten de earste set spile wurde fan it unike dûbeld Nederlânsk kampioenskip damjen.



It dûbeld Nederlânsk kampioenskip bestiet út fjirtjin dielnimmers, dy’t ek oan it NK damjen meidogge. De fjouwer spilers fan Team NL binne Jan Groenendijk, Martijn van IJzendoorn, Jitse Slump en Wouter Sipma.

Oan it Nederlânsk kampioenskip Frysk damjen dogge acht spilers mei. Under harren binne de mearfâldich kampioenen Frysk spul Taeke Kooistra en Jelle Wiersma, dy’t har yn fjouwer kwalifikaasjetoernoaien pleatst hawwe. De winner fan it kampioenskip sil him ek pleatse foar it yn 2024 te hâlden wrâldkampioenskip Frysk damjen. Dat wurdt yn augustus 2024 yn Fryslân holden.