Goed tweintich persint fan de swietwetterfisken wurdt mei útstjerren bedrige. Dat docht bliken út de nije reade list fan bedrige bistesoarten dy’t de IUCN (Ynternasjonale Uny foar it Behâld fan de Natuer) yn Dubai presintearre hat.

Klimaatferoaring is in wichtich gefaar, njonken oare bedrigingen as fersmoarging, dammen en oerbefisking. Op de list mei bedrige bisten steane no hast 160.000 soarten, en dêrfan wurde 44.000 mei útstjerren bedrige.

Atlantyske salm

Utsein de bedrige swietwetterfisken is ek it tal Atlantyske salms flink minder wurden. Sûnt 2006 en 2020 is de populaasje mei 23 persint tebekrûn. De salm giet yn syn libben hieltyd fan swiet nei sâlt wetter en oarsom. Troch fersmoarging, dammen en sedimintaasje wurdt it foar de salm dreger om him fuort te plantsjen en genôch fretten te finen.

De griene seeskyldpod is ôfsakke fan ‘bedrige’ nei ‘mei útstjerren bedrige’. It WNF hat der noed oer. “Wy wurkje al mear as fyftich jier oan de beskerming fan seeskyldpodden. Is is ús ynmoed om de efterútgong fan seeskyldpodden wrâldwiid te kearen, te wurkjen oan it opbetterjen fan de soarte én te soargjen foar libbensgebieten en -omstannichheden.”

De saiga, in antilipe út Sintraal-Azië, docht it nettsjinsteande de druk fan klimaatferoaring better. Saiga’s stiene earst as ‘slim bedrige’ op ’e reade list, mar binne no ‘hast bedrige’. Troch gearwurking tusken oerheden en lokale mienskippen, it ferbod op jacht, antystreuperijmaatregels en bettere beskerming fan it libbesgebiet, giet it better mei de bisten.

By de COP28-top yn Dubai ropt it WNF lannen op om diel te nimmen oan de Global Freshwater Challenge. Dêr dogge no 38 lannen oan mei. “Wy hawwe alle lannen nedich om dat foarbyld te foljen, om’t dat de wei wêze sil nei in klimaatneutrale en fearkrêftige takomst foar it libben yn ’e oseanen.”