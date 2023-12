Twadde dei NK Damjen yn Drachten

Favoriten nimme de kop – offerjen blykt wer sterk yn it Fryske spul

Freed 15 desimber, de twadde dei fan it Nederlânsk kampioenskip damjen yn Drachten, gie it fierder mei de twadde en tredde omloop. De moarns hie Alexander Baliakin syn tsjinstanner Gabriël Heerema yn it einspul te fiter. De debutanten dy’t juster noch sa goed fan ‘e ein gien wiene, moasten it no belije: Matheo Boxum tsjin Wouter Sipma en Jan van der Star tsjin titelferdigener Jan Groenendijk. Dy hie mei in handich offer syn tsjinstanner ynienen te pakken. De oare fjouwer partijen, Anton van Berkel tsjin Martijn van IJzendoorn, Wouter Ludwig tsjin Luuk Terweijden, Hein Meijer tsjin Gerlof Kolk en de partij tusken Ben Provoost en Jitse Slump rûnen nei de nedige striid allegearre kamp.

It wie in drege dei, want de middeis stie der noch in omloop op it programma. Dêryn krikke Groenendijk syn puntetal noch wat mear op troch in twadde oerwinning, no tsjin Hein Meijer. Alexander Baliakin dêrfoaroer kaam net fierder as remize tsjin Wouter Ludwig, dy’t gjin lichten die. De partijen tusken Wouter Sipma en Anton van Berkel en dy tusken Luuk Terweijden en Gabriël Heerema waarden ek kamp. Van der Star en Provoost makken der de langste sit fan. Provoost frissele der úteinlik in trúkje yn en helle yn it lange einspul de winst sa dochs noch nei him ta.

Baliakin en Groenendijk steane no yn ‘e mande oan kop. Se wurde folge troch Jitse Slump, dy’t wûn fan Gerlof Kolk, en troch Martijn IJzendoorn, dy’t nei dreech ferdigenjen noch in punt oerhold oan syn partij tsjin Boxum.

Yn de twadde omloop by it Frysk damjen gie it yn de posysjonele partij tusken Frederik Bos en Hein de Vries lange tiid lykop. Bos seach lykwols yn it lette middenspul in kombinaasje fan De Vries oer de holle, dat sa hold er oan syn fierders goede partij dochs neat oer.

Frans Kingma moast der tsjin de yn it damsâlt bebiten Taeke Kooistra fol tsjinoan. It die bliken dat Kooistra justjes in maat te grut foar him wie; Kingma rêde it dan ek net op.

De partij tusken de twa favoriten Jelle Wiersma en Marten Walinga waard op it skerpst spile. Walinga luts yn in spannend einspul fan elkmis in daam en trije skiven in lyts posysjoneel foardiel handich nei him ta, en helle sa in wichtich punt yn.

De partij tusken Folkert Groenveld en Dicky van der Meer mei sûnder mis enervearjend neamd wurde. Van der Meer keas yn de iepening al foar in offer en hy koe sa, nettsjinsteande in hout minder, in sterke posysje opbouwe. Nei in trochbraak wiene Groenveld syn kânsen foarby.

By it NK Frysk damjen geane no Taeke Kooistra en Marten Walinga oan ‘e lieding mei elkmis twa punten.

Mear ynformaasje: https://nk2023.kndb.nl/ en Programmaboek NK-2023.