Twa bestjoersleden Ried fan de Fryske Beweging ôfgien

It Riedsbestjoer fan de Fryske Beweging hat ferline wike yn De Doelen yn Frentsjer (de lêste bestjoersgearkomste fan it jier is altyd op in spesjaal plak) ôfskied nommen fan twa bestjoersleden: Jehannes Elzinga en Nanne Hoekstra. Beide hawwe wakker krewearre foar de sichtberens fan it Frysk en it stimulearjen fan it, benammen skriftlik, brûken fan dy taal yn de maatskippij.

Elzinga die dat yn haadsaak troch dêr tal fan maatskiplik wichtige organisaasjes en bedriuwen oer te advisearjen. Dêrnjonken wie hy warber mei it stjoeren fan kompliminten, yn saneamde Plombrieven, oan minsken en organisaasjes dy’t it goede foarbyld jouwe wat it brûken fan it Frysk oanbelanget. En foar lju dy’t harren op dat mêd bûtengewoan ûnderskiede, fersoarge er it útrikken fan in priis: de Fear yn ‘e broek. Hoekstra wie ferantwurdlik foar twa websiden dy’t as doel hawwe om it lêzen fan it Frysk te befoarderjen, ItNijs.frl en Startside.frl. Dêrneist wie er belutsen by it Frysktalige tydskrift De Nije, dat mei itselde doel in skoft útjûn waard troch de Ried, mar dat te min lêzers krige neffens de ynvestearringen dy’t der foar nedich wiene. Elzinga en Hoekstra giene sa út en troch tegearre op ‘en paad om mei organisaasjes yn petear oer de foardielen fan it brûken fan it Frysk. No giene hja ienriedich reglemintêr ôf, nei de maksimale trije terminen fan fjouwer jier.