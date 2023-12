Tredde omgong Frysk damjen mei in grutte ferrassing

De beide lêste jierren gie de titelstriid tussen Jan Groenendijk en Alexander Baliakin hieltyd gelyk op. Sa gelyk dat it yn barraazjes beslist wurde moast, dêr’t Groenendijk twa kear de winner by wie. Beide spilers geane de rêstdei yn mei de dielde kopposysje en twa punten foarsprong op de konkurrinsje. Hoe’t dat ôfrint sjogge we takomme wike. Moandei giet it toernoai fierder mei de seisde en sânde omgong.

Fan de Friezen hat Gerlof it swier, mar juster hie er wol twa remizes. Gabriël Heerema docht goed mei, koprinner Baliakin wie te sterk yn it blok foar de rêstdei, mar fierder waarden der kreaze remizes skoard.

De tredde omgong fan it spyljen om it Nederlânsk kampioenskip yn it Frysk damjen kin mei rjocht en reden in grutte ferrassing neamd wurde. Marten Walinga, dy’t earder troch twa sterke winstpartijen mei oan ’e kop gie, waard yn it einspul troch Frans Kingma fan it boerd reage. En dat wylst Kingma oant no ta allinne noch mar ferlern hie.

Frysk damjen

Yn de partij fan Jelle Wiersma tsjin Taeke Kooistra like Wiersma lang sterk te stean. Ien lytse ûnkrektichheid waard Wiersma lykwols fataal. It sterke kompjûterprogramma SCAN seach yn ien klap in winstgong fan 22 setten. Sa djip rekkene Kooistra net, mar hy brocht de partij dêrnei wol sûnder mankearjen nei de winst.

Frederik Bos helle mei in trochbraak tsjin Folkert Groenveld de winst nei him ta. Dicky van der Meer spile opnij in sterke partij, no tsjin Hein de Vries. Mar yn it einspul die er in ferkearde kar, en dy waard dêrnei sûnder moederaasje mei tempofoardiel en in trochbraak troch de Ljouwerter ôfstraft.

Taeke Kooistra giet no allinnich oan ’e lieding. Hy hat oant no ta noch gjin punt sitte litten.

Mear ynformaasje: https://nk2023.kndb.nl/ en Programmaboek NK-2023.