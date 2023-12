Temajûn ‘De grutte omslach’ mei Jan Rotmans yn Boalsert

Op moandei 11 desimber wurdt yn Hotel De Groene Weide yn Boalsert in temajûn oer transysjes en duorsumens holden. Jan Rotmans sprekt dêr oer syn misje: ‘Wy libje net yn in tiidrek fan feroaring, mar yn in feroaring fan tiidrek.’ Rotmans lit sjen wat just wol kin en wat it opsmyt.

Oanslutend reagearret in foarum op de lêzing fan Rotmans. De foarumleden binne Christien Lycklama à Nijeholt, bestjoerslid MKB Nederlân, Bouwe de Boer fan FossielFrij Fryslân en Dirk-Jan Smelt, teammanager ierdgasfrije wiken by Ekwadraat.

Spesifyk gemeente Súdwest-Fryslân

Yn de gemeente Súdwest-Fryslân binne in protte inisjativen op it mêd fan enerzjytransysje, lykas Enerzjystêd Boalsert, It Eilân Snits gasfrij, Waarm Heech en Duorsum Warkum. En der binne tsientallen enerzjykoöperaasjes aktyf. De gemeente Súdwest-Fryslân is mei 907,87 km2 kwa oerflak de grutste gemeente fan Nederlân en omfiemet 89 stêden en doarpen, in grut bûtengebiet, marren en in grut part fan de Iselmar dêr’t Wynpark Fryslân yn ferriisd is.

Jan Rotmans

Rotmans is in ynternasjonale autoriteit op it mêd fan transysjes en duorsumens en wol oerheden, bedriuwen en boppedat it yndividu de oplossing biede foar de gaos en krises dy’t field wurde. Sjoch foar mear ynformaasje op www.janrotmans.nl.

De organisaasje fan de temajûn is yn hannen fan FNP Súdwest-Fryslân. De ynrin is fan 19.30 oere ôf, oanfang 19.45 oere. De tagong is fergees.