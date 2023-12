Taeke Kooistra wint sawol NK FRYSK! as NK Frysk damjen

It Nederlânsk kampioenskip damjen hie krekt as de eardere edysjes yn Wageningen en Kraggenburg in spannend ein. Want fannijs moasten Jan Groenendijk en Alexander Baliakin fia barraazjes útmeitsje wa’t de Nederlânske titel feroverje soe. En krekt as de eardere twa kear luts Groenendijk de titel nei him ta.

Dat wie in bysûndere prestaasje. Groenendijk moast om yn ’e beneaming foar de barraazje te kommen, him earst fan Luuk Terweijden ûntdwaan. Dat slagge en Baliakin kaam net fierder as remize tsjin Wouter Sipma. Nei mar leafst seis barraazjepartijen wie Baliakin einliks ferslein. In wiere útputtingsslach. Foar plak trije en fjouwer kaam der ek in barraazje oan te pas. Martijn van IJzendoorn wist nammentlik net te winnen fan Hein Meijer en Jitse Slump boekte datselde resultaat tsjin de jongste dielnimmer, Matheo Boxum. Yn de twadde barraazjepartij wist Slump IJzendoor te ferslaan. Dat levere him it tredde plak op, mar dêrneist ek de nasjonale grutmastertitel. Goed om te fermelden is ek plak fiif, dat ynnommen wurdt troch Wouter Ludwig. Dy spile remize tsjin Jan van der Star en dat betsjut dat er krekt as de top fjouwer gjin partij ferlear en sa in prachtich resultaat notearre. De Friezen hiene it swier yn it toernoai, mar beide sleaten it toernoai wol goed ôf mei in remize. Gerlof Kolk die dat tsjin Anton van Berkel. Gabriël Heerema tsjin Ben Provoost.

Dan de lêste omgong by it NK Frysk damjen: yn it betide einspul like Hein de Vries Frans Kingma te ferslaan, mar ien ûnwissens, en it foardiel ferdwûn. Dy siet ferburgen yn in yngewikkelde fuortsetting, dy’t lykwols net fûn waard, in pear setten letter pakte De Vries Kingma yn. Walinga like it flankspul fan Van der Meer ûnder kontrôle te hawwen en brocht mei in sintrumskiif de stelling ûnder druk, miste in direkte winstgong, mar kaam letter werom mei in winnende kombinaasje. Groenveld krige ferskate kânsen yn it einspul tsjin Wiersma, mar wist net ien te fersulverjen. Uteinlik waard de frede tekene. De wichtichste partij fan de lêste dei wie tusken Frederik Bos en Taeke Kooistra. Kooistra spile in skerpe en dryste iepeningsset dy’t in protte rekkenkrêft ferge. In normaal lykjende set fan Bos waard hurdhannich ôfstraft en mei skiiffoardiel gie Kooistra mei de winst en syn earste titel Nederlânsk kampioen Frysk damjen oan ’e haal.