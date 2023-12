Subsydzjeregeling wolfkearende maatregels útwreide

Oanfregers fan de subsydzjeregeling ‘Voorkomen schade door wolven’ krije tenei de subsydzje foardat se wolfkearende roasters oanskaffe. Earder wie dat efterôf, mar Deputearre Steaten meitsje de subsydzjeregeling no tagonkliker foar de feehâlders. Foar kij, hynders en ponnys jildt de subsydzjeregeling no ek. Dy wie earder allinnich foar skieppe- en geitehâlders.

Yn ’e winter fan 2021/2022 fêstige him in wolvepear yn Súdeast-Fryslân. Deputearre Steaten stelden dêrom yn de maitiid fan 2022 in subsydzjeregeling fêst foar de oanskaf fan wolfkearende roasters. In gebietskommisje wolf waard beneamd dy’t Deputearre Steaten advisearret oer beskermingsmaatregels foar lânbouhúsdieren en de finansiering dêrfan. De útwreiding fan de subsydzjeregeling is dien op advys fan de gebietskommisje wolf.

Deputearre Matthijs de Vries ferwachtet dat der mear gebrûk makke wurdt fan de subsydzjeregeling: “Op dit stuit is wolveskea allinnich foar te kommen troch wolfkearende maatregels te nimmen. Wy wolle feehâlders dêrom safolle mooglik stimulearje en fasilitearje mei in ferbettere subsydzjeregeling, in aktive gebietskommisje en in wolvekonsulint.”

Deputearre Steaten fine de gebietskommisje wolf in mearwearde foar de mienskip en stelle dêrom ek foar 2024 en 2025 budzjet beskikber. Foarsitter Harry Oosterman: “Wy sjogge dat it nimmen fan wolfkearende maatregels noch in hiele útdaging is foar Fryske feehâlders. Wy tinke dat de oanpaste subsydzjeregeling yn goede stap is. Wy hâlde de útkomsten dêrfan yn ‘e gaten. Wy binne bliid dat wy de kommende jierren trochgean kinne mei ús ynset foar in praktyske útfiering om wolveskea foar te kommen.”

It advys en de evaluaasje fan de gebietskommisje wolf binne ek te lêzen.