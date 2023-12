Stoarm Gerrit feroarsaket grutte oerlêst yn Skotlân

Yn Skotlân hat stoarm Gerrit ta grutte oerlêst laat. De langste sneldyk fan Skotlân, de A9, wie oerenlang ôfsletten fanwege slimme sniefal. Auto’s stiene kilometers lang muorrefêst yn in tsjok pak snie.

Op it spoar fan Dundee nei Glasgow waard in ridende trein troch in beam rekke. Net ien rekke ferwûne. Neffens de Skotske krante The Herald kamen tsientûzenen húshâldens yn it noarden fan it lân sûnder stroom te sitten. De krante skriuwt ek dat it waar ekstremer wie as ferwachte. De wynpûsters fan stoarm Gerrit berikten faasjes fan hast 130 kilometer yn ’e oere.

Net allinnich yn Skotlân liet Gerrit him sjen. Op lofthaven Heathrow yn Londen hiene piloaten troch de swiere wynpûsters it dreech om it fleantúch feilich oan ’e grûn te setten. Yn Nederlân hat Gerrit gjin grutte gefolgen. Op de Waadeilannen kin it bluisterich wurde mei wynstjitten fan likernôch hûndert kilometer yn ’e oere oant freedtejûn, mar fan in echte stoarm is gjin sprake.

Stoarm Gerrit tanket syn namme oan earder NOS-waarman Gerrit Hiemstra. By it fuortgean fan Hiemstra by de NOS, ein augustus, waard bekend dat in stoarm nei him ferneamd wurde soe. De NOS hie him foardroegen, as earbetoan oan it goed 24-jierrich tsjinstferbân by de omrop. “Dat as Gerrit noch wat fan himsels meimeitsje wol, moat er tongersdei of freed efkes mei de boat nei Teksel hinne en wer om op it strân út te waaien”, tipte syn âld-kollege Peter Kuipers Munneke.