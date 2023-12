Skylge (gedicht)

Nei oanlieding fan ús oprop om kreative bydragen krigen wy dit gedicht tastjoerd. Mear gedichten en ferhalen binne fan herten wolkom op ynfo@itnijs.frl. Redaksje It Nijs

Skylge

Myn eilân, it Skylger lân.

Wat bisto moai, in paradys.

Dyn bosk, dún, see en strân,

’k longerje nei Hee, Hoarn en Lies.

It swalkjen op ’t Griene Strân,

de noflike sit yn ’e kafees op West,

dêr’t it fear himsels stadich flaaiket oan

de kaai dy’t op de seeboaiem rêst.

De sâlte wyn dy’t hommels draait,

yn pûsters it rjochte paad wer fynt

oer Kinnum, Baaidunen en Kaard,

en sa lân, loft en see oaninoar bynt.

In nije dei yn Stryp, Formearum en Midslân,

dêr’t it earste ljocht in iere boer beskynt

neist de skuordoar, it sigaretsje yn ’e hân,

wylst de reek fredich it paad nei boppen fynt.

It wide útsicht op Landerum en Aesterein,

oer de cranberryfjilden leit in dize

te wachtsjen op de earste foarjiersrein.

Wa soe hjir himsels no net ferlieze?

In kobbe fljocht oer de fjilden,

op de Wierskuorre hâldt er skoft.

It lân leit splis, de krêft fan it wetter:

myn Skylger lantsje ûnder in stielblauwe loft.

Sander Hoekstra

