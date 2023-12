Skriuw in brief yn it Frysk Museum en feroarje in libben

Wrâldwiid wurde minsken ûnterjochte ferfolge, yntimidearre of finzen set fanwege harren wurk, miening of om wa’t se binne. Faak omdat se opkomme foar harren rjochten of foar dy fan in oar. Men kin helpe dat ûnrjocht tsjin te hâlden troch yn aksje te kommen mei Write for Rights yn it Frysk Museum.

Mei dy ynternasjonale aksje komt Amnesty International alle jierren yn aksje foar minsken dy’t ûnterjochte fêstsitte of bedrige wurde. Write for Rights smyt alle jierren sukses op: aktivisten komme frij, diskriminaasje hâldt op, dieders wurde berjochte. Minsken stjoere ferskate brieven oan keningen, ministers en presidinten. Harren wurdt frege om in ein oan ûnrjocht te meitsjen. Op snein 10 desimber tusken 11.00 en 15.00 oere kin men by Write for Rights oanslute yn de hal fan it Frysk Museum. Foarôf oanmelde is net nedich. Sjoch foar mear ynformaasje op friesmuseum.nl/writeforrights.

Amnesty International Ljouwert

Amnesty International is in wrâldwide organisaasje dy’t him ynset foar gerjochtichheid, frijheid, minsklike weardichheid en gelikens. Alle jierren om 10 desimber hinne komt Amnesty International mei Write for Rights yn aksje foar minsken dy’t ûnterjochte fêstsitte of bedrige wurde. Op sneon 10 desimber binne frijwilligers fan Amnesty International mei in skriuwtafel yn it Frysk Museum oanwêzich. Dêr lizze foarbyldbrieven en kaarten klear. Sjoch foar mear ynformaasje oer de aksjes fan Amnesty Ljouwert op leeuwarden.amnesty.nl.