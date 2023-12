Skoallen en pjutteboartersplakken yn Sealterlân krije fergees spul

Alle skoallen en pjutteboartersplakken yn de gemeente Sealterlân krije fan ’e wike ien of mear eksimplaren fan it Sealterfryske spul ‘Dubbeld Plezier!’.

It spul befettet kleurige kaarten dêr’t men sawol in ûnthâldspul as kwartet mei spylje kin. It is bedoeld foar bern fan 3 oant en mei 12 jier en it lit de bern op in boartlike wize it Sealterfrysk leare of oefenje. ‘Dubbeld Plezier!’ is in Sealterfryske oersetting fan ‘Twee tosamen!’. Dat Nederdútske spul waard begjin 2022 ûntwikkele troch Inga Seba-Eichert fan Lüneburgische Landschaftsverband yn gearwurking mei de yllustrator Dunja Schnabel en de grafikus Volker Butenschön.

Ferskillende skoallen en pjutteboartersplakken yn it Sealterlân hawwe de Sealterfryske fertsjintwurdiger Henk Wolf fan Seeltersk-Kontoor frege om in Sealterfryske ferzje te fersoargjen. Hy naam dy taak op him yn nauwe gearwurking mei de Sealterske gemeente. Margret Göken, dy’t de bern it Sealterfrysk leart op pjutteboartersplak Unterm Regenbogen yn Scharrel, wie ien fan de inisjatyfnimmers. Hja krige woansdei it earste eksimplaar mei har kollega Regina Thoben en har Sealterfryske bernegroep en liet fuortdaliks sjen hokker mooglikheden it hat foar it taalûnderwiis, want ek de jongste bern hawwe wille mei it learen fan de Sealterfryske wurdskat mei de spulkaarten. As bewiis songen se ferskate ferskes yn it Sealterfrysk foar de Sealterfryske fertsjintwurdiger.

Organisaasjes en húshâldingen dy’t ek graach in eksimplaar fan ‘Dubbeld Plezier!’ hawwe wolle, kinne dat fergees oanfreegje by it Seeltersk-Kontoor op wolf@saterland.de, salang’t der foarried is. Opmerking oer duorsumens: It spul wurdt folslein yn Dútslân makke en de ferfierrûten binne dêrtroch koart. It projekt waard mooglik makke troch finansiering fan it Nedersaksyske Ministearje fan Wittenskip en Kultuer en de Federale Kommissaris foar Kultuer en Media.