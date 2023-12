Sjochtip FryslânDOK: ‘Bloed en blubber’: Ferhalen oer langjen nei aventoer

Op ’e siik nei aventoer giene jonge manlju derop út nei fiere eacheinen, foar de walfiskfeart. Net elkenien florearre by sokke fiere reizen en guon holden der in skram oan oer. Mar nei thúskomst kleurje de aventoeren oant hege âldens it imago fan dy manlju. Te sjen yn de FryslânDOK ‘Bloed en blubber’: ferhalen oer langstme nei aventoer.

Walfiskfeart

Nei de Twadde Wrâldoarloch wie der yn Nederlân in grut tekoart oan dierlike fetten. Walfisktraan bliek in goeie basis foar fiedsel, ûnder oare margarine. Dêrom rjochte ús lân yn 1946 de Nederlânske Maatskippij foar de Walfiskfeart op. Om’t de see om Spitsbergen hinne yn foarôfgeande iuwen sa goed as leech jage wie en der no gruttere skippen bestiene, koe der no om de Súdpoal hinne jage wurde. Dêr skeat de moderne Nederlânske float oant 1964 mear as 27.000 walfisken. Oan board fan it fabrykskip de Willem Barendsz waarden de bisten en harren blabze ferwurke yn traan, fleismoal, bonkemoal en hûnefretten.

Feroarjende tiden

Der wiene in hiele protte jonges út Noardeast Fryslân oan board. Op ’e siik nei aventoer, status en de poerbêste fertsjinsten, meunsteren in protte jonge jonges graach oan. Tiden feroaren yn de fyftiger en sechstiger jierren, en guon woene net langer it paad en de ferwachtingen fan heit en mem folgje. Mar it entûsjasme fan de jonges waard net altiten dield troch harren âlden en freondinnen. Wat ek feroare, is it imago fan de walfiskfarders. Hjoed-de-dei is it in taboe dat Nederlân in oanpart hân hat yn de nei-oarlochske walfiskfangst. Waarden dêr’t de walfiskfarders earst as helden fan de weropbou beskôge, no wurde se sjoen as moardners fan in beskerme diersoarte.

Unike bylden

Op unike 8mm-filmopnamen yn kleur, dy’t yn 1962 makke waarden troch in bemanningslid, is te sjen dat de walfiskjacht en -slacht wreed en smoarch wurk wie. De jonges wiene sân moanne fan hûs en net elkenien hie in behâlden feart. Der wiene in protte ûngemakken. Drank, psychyske en relaasjonele problemen fregen lieten skrammen efter.

Universeel tema

Dokumintêremakker Pieterjan Wouda oer ‘Bloed en Blubber’: “It is benammen in ferhaal oer driuwfearren om it doarp te ferlitten op ’e siik nei aventoer en folwoeksenens. Mei it fuortgean út it doarp setten de jonges har ôf tsjin de winsk fan famylje en freondinne. Langstme nei aventoer en in oare kime: it is in universeel tema. Nei thúskomst bouwe guon in libben lang fierder op de identiteit dy’t se mei har jeugdich aventoer foar harsels opboud hawwe.”

