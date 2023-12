Sipke-pakesizzers iepenje Sipke Casteleinbrêge

Moandeitemoarn is by Ljouwert de nije Sipke Casteleinbrêge oer de Bonkefeart offisjeel iepene troch de trije pakesizzers mei deselde namme. It wie ôfrûne sneon 16 desimber krekt 90 jier lyn dat Sipke Castelein út Warten de Alvestêdetocht wûn. Dy tocht yn 1933 hie twa winners. Neist Sipke Castelein krige ek Abe de Vries út Dronryp de gouden medalje fan de earste priis útrikt.

Beide riders wiene fan doel om tagelyk oer de einstreek te kommen. Dy einstreek wie koart foar oankomst fan de winners mei in kras op it iis troch foarsitter Mindert Hepkema oanbrocht. Sûnder dat er it wist, kaam Abe de Vries dêr as earste oerhinne. Fanwege de ûndúdlike situaasje en de útdruklike yntinsje fan de riders om tagelyk te einigjen, besleat de sjuery om beide riders de earste priis ta te kennen.

(Op de foto: 3 x Sipke Castelein mei rjochts wethâlder De Haan.)

Op 30 juny 2020 hat it kolleezje fan B&W fan Ljouwert op advys fan de nammejouwingskommisje de nammen foar in part fan de wyk Blitsaerd fêsteld. Tema: Alvestêderiders dy’t binnen de grinzen fan de hjoeddeistige gemeente Ljouwert berne of wenjend wiene. Abe de Vries wenne yn Dronryp en falt dêr dus net ûnder. Oare nammen yn dy wyk dy’t nei Alvestêderiders neamd binne: Sjoerdtje Faberhôf, Wopkje Kooistralân, Antje Schaaplân, Janna van der Weglân, Karst Leemburgleane en Minne Hoekstrapaad.

De trije pakesizzers Sipke Castelein iepenen de brêge mei wethâlder De Haan troch it nammeboerd fan harren pake op de brêge te ûntbleatsjen. De soan fan winner Sipke Castelein, Jan Castelein, krige in spesjaal boerd mei de namme fan syn heit oanbean.