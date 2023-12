Sealterfryske spreuken op alle iepenbiere banken

Alle iepenbiere banken yn de gemeente Sealterlân binne op it stuit foarsjoen fan buorden dêr’t in sprekwurd of siswize yn it Sealterfrysk op te lêzen is. De bank njonken de haadyngong fan it gemeentehûs yn Romelse (Ramsloh) wie ôfrûne tiisdei as earste oan bar. “Kloukigaid is ‘n Goave fon God” (tûkens is in kado fan God) stiet derop skreaun.

In protte fan ‘e 112 spreuken sette jin oan it tinken. In stikmannich komt út de wiidweidige kolleksje dy’t Julius Bröring yn 1897 publisearre. Oaren binne útsteld troch de Sealterfryske wurkgroep, komme út Sealterfryske lieten of binne oerset út it Nederdútsk of oare Fryske talen. De spreuken en siswizen binne net allinnich nijsgjirrich foar minsken dy’t berne binne yn it Sealterlân. Minsken dy’t it Sealterfrysk net goedernôch behearskje, kinne mei har snoadfoan de QR-koade njonken elk siswize scanne en dan de Heechdútske oersetting krije.

Boargemaster Thomas Otto fan de gemeente Sealterlân kaam mei it idee op it Noardfryske eilân Oomram (Amrum), dêr’t iepenbiere banken mei Noardfryske siswizen fersierd binne. Hy frege de Sealterfryske fertsjintwurdiger Henk Wolf om in soartgelikens projekt út te fieren foar it Sealterfrysk. Dat is ûnderdiel fan in langetermynstrategy om it Sealterfrysk sichtberder te meitsjen yn it deistich libben. Dat stimulearret it learen fan it Sealterfrysk, stipet taalfeardigens en befoarderet kultuertoerisme.

Timo Hinrichs, haad planning en bou by de gemeente, joech oan hokker materiaal en grutte foar de buorden geskikt wêze soe. It bedriuw Kurre út Romelse ûntwurp en makke dy yn oparbeidzjen mei Wolf. It projekt waard finansjeel mooglik makke troch finansiering fan it Nedersaksyske ministearje fan Wittenskip en Kultuer en de bûnskommissaris foar Kultuer en Media.

It projekt draacht neffens de gemeente ek by oan duorsumens: troch de kulturele opwurdearring fan faak fertutearze of ûnopfallende rêstplakken yn iepenbiere romten, soe it mienskiplike ferantwurdlikens foar de omkriten en dêrmei ek foar it miljeu befoarderje moatte.