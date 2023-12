Rjochtsaak om rottekrûddjoer masker ferlern

In keunsthanneler dy’t yn Frankryk in âlder troud pear sa’t it like oplichte hawwe soe by it oankeapjen fan in seldsum Afrikaansk masker, hoecht de miljoenen dy’t er dêrmei fertsjinne net werom te beteljen. Dat hat de rjochter besletten, nei’t it pear de keunsthanneler foar de rjochter sleept hie.

De twa wiene yn 2021 dwaande mei it opromjen fan in fakânsjewente en hiene de antikêr útnûge om wat guod oer te nimmen. De antikêr kocht it masker foar 150 euro fan it stel. In healjier letter ferkocht er it op in feiling troch foar 4,2 miljoen euro. Doe’t it pear oer de miljoeneferkeap lies, kamen se derefter dat it oer harren masker gie. Hja mienden troch de keunsthanneler mislaat te wêzen en spanden in rjochtsaak oan.

Seldsum masker

Neffens de rjochter wie fan oplichting of mislieding gjin sprake. It span hie sels de wearde fan it wurk net op syn histoaryske en artistike wearde rûsd, sa wie it oardiel. It masker bliek in seldsum 19e-iuwsk Ngil-masker, makke troch de Fang-befolking fan Gabon. Ynearsten taksearren feilingmasters it masker op 300.000 euro, mar in anonime bieder bea úteinlik 4,2 miljoen euro.

Gabon

De keunsthanneler seit dat er sels ek net wist dat it byld safolle jild wurdich wie. Hy hie neffens eigen sizzen it pear 300.000 euro, it bedrach dêr’t it masker yn earste ynstânsje op taksearre waard, oanbean as blyk fan goede wil. Doe’t it span ta in rjochtsaak oergie, luts er dat oanbod yn. Gabon makke ek beswier tsjin de ferkeap fan it masker, om’t it makke is troch de lânseigen befolking. Dat argumint waard ek troch de rjochter fersmiten.

Tsientûzenen Afrikaanske keunstwurken binne bûten it kontinint, ûnder mear yn Frankryk, bedarre. Earder rôp de Frânske presidint Macron op ta it weromjaan fan Afrikaanske keunst.