Ried fan de Fryske Beweging set hantekening ûnder streektalemanifest ‘Prachtig Plat’

Op woansdei 13 desimber waard it streektalemanifest ‘Prachtig Plat’ presintearre op it provinsjehûs fan Drinte. It manifest, in inisjatyf fan PerspectieF en BBB Jong, is opset om omtinken te freegjen foar it behâld en it stimulearjen fan streektalen. Evelijn Zandberg, bestjoerslid foar PerspectieF, en Pieter de Zwart, bestjoerslid foar de Ried fan de Fryske Beweging, binne oan it wurd.

No aksje ûndernimme

Zandberg: “Wy sjogge dat de streektalen yn Nederlân te min brûkt wurde en net altyd serieus nommen wurde. Mei ús manifest wolle wy it belang fan de streektalen ûnderstreekje. It is saak dat wy no aksje ûndernimme foar it behâld dêrfan, want oars stjerre se út. Dy striid is yn in jûn net striden. Ik sjoch de presintaasje fan ús manifest as in moai startpunt, mar der is noch in lange wei te gean.”

Op de fraach wat it manifest foar de minsken en harren taal yn de praktyk betsjut, antwurdet Zandberg it folgjende: “Wy wolle minsken der bewust fan meitsje dat de streektalen net minder as it Nederlânsk binne. Net elkenien hoecht ABN te praten. It is in stikje kultureel erfgoed, in stikje ‘eigen’ dat ferbinend wurkje kin. Om dat te behâlden is it wichtich dat je de streektaal aktyf brûke troch it te praten, te skriuwen en (foar) te lêzen.”

Toer fan Babel

De Zwart stelt in fraach oan Zandberg: “By de presintaasje fan it manifest seisto dat de dominânsje fan it Nederlânsk dy tinke lit oan it Bibelske ferhaal fan de toer fan Babel. Soesto útlizze kinne watsto dêrmei bedoelst?”

Zandberg: “It Nederlânske taalbelied is ynrjochte op effinsjinsje en winst. It Nederlânsk moat dominearje en streektalen wurde net serieus nommen. It Nederlânsk is dus ús toer fan Babel. As wy sa trochgeane, dan reitsje wy ússels kwyt en litte wy wa’t wy binne yn de steek.”

De Zwart: “Yn it Frysk ha wy dêr in moaie siswize foar: Dy’t syn memmetaal fersmyt is syn djoerste eigen kwyt.”

Hantekening Ried

Foar de Ried fan de Fryske Beweging lei it net fuortdaliks foar de hân om it manifest te ûndertekenjen. De Zwart: “De term ‘Prachtig Plat’ slacht fansels net op it Frysk. It Frysk is wol prachtich, mar net plat. Boppedat jilde de measte dingen dy’t yn it manifest neamd wurde al foar it Frysk. Dochs stypje wy it inisjatyf fan herten: Yn Fryslân wurde ek streektalen lykas it Bildtsk en it Stellingwerfsk sprutsen. As hoeder fan de Fryske taal stimulearje wy graach dat elk him yn syn eigen dialekt of streektaal uterje kin.”

By de presintaasje fan it manifest wiene fertsjintwurdigers fan ferskate organisaasjes en politike partijen oanwêzich. Roeland van Hout fan de Raod veur ’t Limburgs en Radboud University joech in lêzing oer it belang fan regionale talen.

De jûn waard ôfsletten mei in slokje foar alle oanwêzigen.