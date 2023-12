Provinsjale Steaten: mear ambysje Fryske taal en kultuer

De ambysjes foar de Fryske taal en kultuer moatte omheech. Dêrfoar binne doelen foar de lange termyn nedich. Dy moatte der komme, binne Provinsjale Steaten fan Fryslân fan betinken.



It Steatekomitee Frysk, in selskip út Provinsjale Steaten, moat fan de Steaten mei in útwurke foarstel komme, yn gearwurking mei de mienskip. De Steaten stimden dêr woansdei 20 desimber unanym mei yn. Oanlieding wie in brief fan it Steatekomitee sels. It komitee fynt dat de tiid der ryp foar is om de latte heger te lizzen. De talen Frysk en Nederlânsk moatte yn Fryslân in gelikense behanneling krije yn belied en útfiering, skriuwt it komitee.

“Wy stribje dernei”, sa skriuwt it komitee, “om in twatalige provinsje te wurden, dêr’t sawol it Nederlânsk as it Frysk yn alle fasetten fan it deistich libben gelikens yn brûkt wurde kinne. Foar de net-Frysktalige gebieten hawwe wy in ambysje foar de lokale streektalen.”