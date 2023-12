Posityf begruttingssaldo foar alle Fryske gemeenten

De provinsje Fryslân hat alle achtjin Fryske gemeenten ûnder it reguliere repressive tafersjoch pleatst. Dat hâldt yn dat alle gemeenten sûnder fierder goedkarren foarôf harren begrutting 2024 útfiere kinne.

“De finansjele foarútsichten foar 2024 en 2025 binne foar de Fryske gemeenten noch hiel posityf”, neffens deputearre Folkerts. Fan 2026 ôf sil it Ryk ophâlde mei de hjoeddeistige wize fan finansierjen fan gemeenten. Dêrtroch sakket de útkearing fan it Ryk oan gemeenten skerp. Dat is de reden wêrom’t 2026 it ‘ravynjier’ neamd wurdt.

By alle Fryske gemeenten sjogge we dat it saldo yn 2026 gâns leger is as yn 2025 en dat fierhinne alle gemeenten fan 2026 ôf in tekoart hawwe. Dat lêste strykt ek mei in oprop fan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), om de tekoarten yn 2026 en 2027 foar it Ryk sichtber te meitsjen. It is te hoopjen dat as der in nij kabinet is, der dúdlikens komt oer de systematyk fan finansierjen fan 2026 ôf.

Nettsjinsteande de negative saldy yn 2026 en 2027 wurdt der troch de Fryske gemeenten op it stuit net bot besunige. Der binne wol besunigingen, mar dy komme benammen út eardere besunigingsoperaasjes fuort. Wol geane de belestingopbringsten mei yn trochsneed 4% omheech.

De begrutting 2024 fan it Wetterskip Fryslân is foar kundskip oannommen. De begrutting slút mei in tekoart fan € 5,3 miljoen, mar troch hegere belestingopbringsten is de begrutting struktureel wol slutend. Dy hegere belestingen wiene nedich om it gâns tanimmen fan de lêsten fan € 27,5 miljoen opfange te kinnen. Wetterskip Fryslân stiet foar grutte opjeften om ek yn de takomst foar wetterfeilichheid, genôch wetter en skjin wetter te soargjen.