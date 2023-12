Podcastsearje Jongfryske Mienskip ôflevering 6: Steven Sterk

De Jongfryske Mienskip praat yn in podcastrige mei sân gasten oer ferskate ûnderwerpen oangeande de Fryske taal, kultuer en identiteit.

Yn de sechsde ôflevering is Steven Sterk te gast. Steven is útjouwer, boekhanneler, natuerleafhawwer en pasjonearre ferteller. Mei him wurdt praat oer Fryske boeken en syn wurk as útjouwer en boekehanneler. Mar ek oer identiteit en wêr’t dy út bestiet, yntellektuele leechte yn Fryslân sadat gjin debat mooglik is oer identiteit en dêrtroch ek net oer wêr’t it mei Fryslân hinne moat.

Op sosjale media kin op de podcast reagearre wurde mei stekje #JFMpodcast.