Podcastsearje Jongfryske Mienskip ôflevering 5: Henk Wolf

De Jongfryske Mienskip praat yn in podcastrige mei sân gasten oer ferskate ûnderwerpen oangeande de Fryske taal, kultuer en identiteit.

Yn de fyfde ôflevering in petear mei Henk Wolf oer in mooglik minder bekend ûnderwerp en ûnbekende taal: it Sealterfrysk. De JFM praat yn it petear dêrnjonken oer minderheidstalen, ‘politikerich’ opkomme foar jins taal en it mienskiplike gefoel fan sprekkers fan minderheidstalen. Mear ynformaasje oer Henk en syn wurk is te finen op syn webside: www.henkwolf.nl.

Op sosjale media kin op de podcast reagearre wurde mei stekje #JFMpodcast.