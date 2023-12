Podcastsearje Jongfryske Mienskip ôflevering 4: Sander Hoekstra

De Jongfryske Mienskip praat yn in podcastrige mei sân gasten oer ferskate ûnderwerpen oangeande de Fryske taal, kultuer en identiteit.

Yn de fjirde ôflevering is Sander Hoekstra te gast. Sander is net allinnich foarsitter fan de Jongfryske Mienskip, mar ek heit, ûndernimmer en dichter. De JFM praat in dizze ôflevering oer de bewustwurding fan syn Fryske identiteit, Frysk yn it bedriuwslibben en skiednisferfalsking troch ‘dy Hollanners’. Mar ek oer de denigrearjende hâlding fan De Haach en iepenbier bestjoer nei Friezen en noarderlingen ta, oer Dútsers dy’t har Frysk fiele, de Upstalsbeam, en fansels dat wichtige doel fan de JFM: autonomy.

Op sosjale media kin op de podcast reagearre wurde mei stekje #JFMpodcast.