Podcast oer it meitsjen fan tsiis sûnder útstjit

Tsiis út it laboratoarium, makke sûnder dierlike molke en dy’t gjin útstjit jout. Yn de striid tsjin klimaatferoaring is dat faaks in nije revolúsjonêre wize fan tsiismeitsjen dy’t de wrâld rêde kin.



Yn in fiifdielige searje dûke podcastmakkers Simon Heijmans en Marion Oskamp (De brand in het landhuis en De gestolen schilderijen van Jopie Huisman) yn de technyk dêr’t kaseïne mei makke wurdt om tsiis te produsearjen lykas elkenien dy ken, mar dan sûnder dat dêr bisten foar nedich binne. Noch efkes en dan leit dy tsiis yn Amearika en yn Nederlân yn ’e winkel.

Wat betsjut dat foar de boeren? Melkfeehâlders dy’t har kij wol mei pensjoen stjoere kinne om’t dy foar de molke en tsiis net mear nedich binne. Hokker tûkelteammen fine de laboranten op harren paad? Undersikers dy’t de klok yn it rûn wurkje, sykjend nei de hillige graal: molke-aaiwytkaseïne. En wat kin dat foar ús planeet betsjutte? Sil dat de opwaarming fan de ierde keare?

Harkje nei de trailer fan de fiifdielige podcast Hoe kaas de wereld redt.

Yn ôflevering 1, ‘Een roestvrijstalen koe’, komt men yn ’e kunde mei Jaap, dy’t, nei ferkeap fan De Vegetarische Slager, in laboratoarium yn België kocht dêr’t wurke wurdt oan it meitsjen fan tsiis sûnder dêr de ko noch nedich foar te hawwen.

Gearstalling, montaazje en regy: Simon Heijmans;

Einredaksje, ûndersyk en fraachpetearen: Marion Oskamp;

Muzyk: Darius Timmer;

Einmiksaazje: Sam Huisman.

Hoe kaas de wereld redt kaam ta stân mei finansjele stipe fan it NPO-fûns. De podcast is fan moandei 18 desimber 2023 ôf te beharkjen fia de webside en app fan NPO Radio 1, de fergeze NPO Luister-app en oare podcastplatfoarmen.