Pier Bergsma: De rjochtbank en de yn-’e-konthingerij

Kollum

‘Taal en recht: Hoe het Fries bijdraagt aan de kwaliteit van de rechtspraak’. Dat waard woansdeitejûn 13 desimber yn de Academie van Franeker nochris dúdlik makke troch mr. Annelies Outhuyse, sûnt maaie 2019 bestjoerslid fan Dingtiid.



De wet is dúdlik. Elkenien kin yn de rjochtbank Noard-Nederlân it Frysk brûke. Dat waard nochris dúdlik út de doeken dien. It mei dúdlik wêze dat Dingtiid it goed foar de geast hat wat der barre moat, mar yn dizze bydrage wol ik my beheine ta de posysje fan Ried fan de Fryske Beweging oangeande dit ûnderwerp.

De Ried hat him mear as ienris dwaande holden mei it Frysk by de rjochtbank. Sa hold heechlearaar Sigrid Hemels yn 2021 by ‘70 jier Kneppelfreed’ by de Fedde Schurerlêzing in bydrage mei as titel ‘Lyk rjocht foar elk. Het gebruik van Fries door maatschappelijke organisaties’.

In pear jier earder, op 6 febrewaris 2019 hie ik út namme fan de Ried oerlis mei de presidint fan de rjochtbank, frou Maria van de Schepop. Dêr kaam bygelyks yn oan ’e oarder dat guon offisieren fan justysje har mei it Frysk net rêde kinne. De Ried wie boppedat fan betinken dat it brûken fan in tolk wol in wetlik rjocht is, mar tige keunstmjittich. As lêste kaam de útstrieling fan it gebou oan ’e oarder. It Nederlânsk slacht der foar master op. Al mei gjin útnûging om it Frysk te brûken.

In skoft letter waard ik troch de hear Zom útnûge om ris troch it gebou te gean om te sjen wat oanpast wurde koe. Hy is kommunikaasje meiwurker fan de rjochtbank. Doe’t ik nei it koroanatiidrek mailde hoe’t it no fierder gien wie, krige ik op 19 oktober 2021 it berjocht dat de provinsje yn oerlis mei de rjochtbank earst in nulmjitting dwaan woe om te sjen hoe’t de saken derby stiene. Oer dy healwize nulmjitting fan 2022 hat Tjalling van der Goot krap in jier lyn op 17 jannewaris 2023 in kritysk stik op It Nijs set: ‘Nulmjitting Frysk yn de rjochtseal nimt it rjocht net serieus’, mei û.o as konklúzje:



“Wa’t de wet earbiedigje wol, moat ek aksje ûndernimme. Ik fyn dat de bestjoeren fan de rjochtbank Noard-Nederlân en it gerjochtshôf Arnhem-Ljouwert easkje meie dat elkenien op de sitting it Frysk behearsket. Dat moat in hurde funksje-eask wêze. As dat betsjut dat net alle rjochters, griffiers en offisieren fan justysje yn Ljouwert ynset wurde kinne, dan is dat mar de priis dy’t betelle wurde moat om de wet yn de praktyk effektyf te meitsjen. It is net om ’e nocht dat it Frysk as iennichste neist it Nederlânsk in troch it Ryk erkende taal is. Dy status ferget in soarchplicht fan dyselde oerheid. In soarch dy’t net allinnich bestiet út in wetlike ferankering fan it gebrûk fan dizze taal, mar ek út maatregels dy’t it brûken fan it Frysk yn de praktyk befoarderje. As dy maatregels yn de praktyk net ynfierd wurde, moat it mar yn de wet fêstlein wurde”

Ofrûne freedtemoarn 1 desimber bin ik yn de rjochtbank op it Saailân west om te sjen hoe’t it der no útsjocht. Ik hie ferwachte dat der nei dy grutte nulmjitting wol in soad feroare wêze soe. Der is nammentlik troch de studinten fan de Thorbecke Akademy wiidweidich ûndersyk dien. Sa hawwe se in enkête nei alle 700 meiwurkers fan rjochtbank Noard-Nederlân stjoerd.

Mar it gebou en de ynformaasje sjogge der noch krekt sa út as fjouwer jier lyn. Ik freegje my ôf wat no it doel wie fan dy nulmjitting. Alle ynformaasje yn it Nederlânsk, útsein in twatalich buordsje by de yngong fan rjochtsealen. Dy nulmjitting is neffens my in foarbyld fan burokratyske yn-’e-konthingerij.

It moat dus oars. Wa wit is de Ried fan de Fryske Beweging ree en jou jild foar twatalige ynformaasje, as it om de sinten giet. Mar fansels folle wichtiger: de rjochtbank yn Ljouwert moat in status aparte krije. Alle saken dy’t mei Frysktaligen te krijen hawwe, moatte yn Ljouwert sûnder tolken behannele wurde kinne. Dat hoecht net moarn of oare moarn, mar wol oer in net al te lang skoft. It is ûnsin om soks ek te freegjen fan Assen, Grins en Zwolle. Dat betsjut dat it personielsbelied der yn Ljouwert op oanpast wurde moat.