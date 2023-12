Oprop taalûndersyk

De Ljouwerter Krante lit in ûndersyk útfiere nei it brûken fan it Frysk tusken âlden en bern. It rjochtet him op âlden dy’t Frysk prate kinne.

Hokker taal kieze se foar harren bern? Frysk? Of Nederlânsk? En wêrom? Prate de bern yn deselde taal as harren âlden? Hokker ynfloeden meitsje út watfoar taal it bern kiest? De LC besiket dêr in goed byld fan te krijen. Meidwaan kin mei de fragelist dy’t hjir stiet.