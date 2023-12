Nijsoersjoch 2023: Top 50 fan meast lêzen artikels (part 4)

As nijsoersjoch foar it ôfrûne jier, presintearret de redaksje de Top 50 fan artikels dy’t oant de krysttiid op ItNijs.frl it meast lêzen binne.

Klik hjir foar de oare parten.

Nûmer 20:

Nûmer 19:

Nûmer 18:

Nûmer 17:

Nûmer 16:

Nûmer 15:

Nûmer 14:

Nûmer 13:

Nûmer 12:

Nûmer 11: