Nijjierskonsert Adri de Boer op freed 5 jannewaris yn Koarnjum

Yn syn nije toer mei lietsjes fan Stef Bos yn it Frysk docht de Lippenhúster trûbadoer Adri de Boer (Surhústerfean, 1956) ûnder mear húskeamerteäter De Wier yn Koarnjum oan. Dat sil wêze op freedtejûn 5 jannewaris 2024.

It idee om wurk fan Stef Bos te werskriuwen en oer te setten nei it Frysk, ûntstie op basis fan de treffende oerienkomsten tusken de twa muzikanten en lietsjesskriuwers: beide yn deselde libbensfaze, harren djip donkere stimlûd en in sterke foarleafde foar melodieuze ferskes mei in boadskip. Tafal of net, mar beide trûbadoers makken in album mei de titel Tijd en de grutste hits fan harren beide hawwe in persoanlike ferbyntenis mei-inoar: Bos waard ferneamd mei ‘Papa’, in liet fan in soan oer in heit. De Boer syn bekendste liet ‘Soan’ is skreaun út in heit wei oer in soan.

Stef Bos is fan it alderearste begjin ôf entûsjast oer it Frysktalige projekt fan Adri de Boer. Beide manlju hawwe inoar in pear kear moete om oer it projekt te praten. Bos hat de Fryske teksten lêzen, wurdearret de opnommen nûmers tige en hat sels meiwurke oan in nûmer op it album Letter, en docht dat foar in part yn it Frysk. By de cd-presintaasje yn De Skâns op ’e Gordyk, dêr’t Stef by oanwêzich wie, krige er it earste eksimplaar útrikt en songen se tegearre de grutte hit ‘Is dit no letter’.

It programma wurdt standert útfierd troch Adri en syn multymuzikant Sido Post.

Al mear as in heale iuw makket Adri de Boer diel út fan it noardlike muzyklânskip. De ôfrûne 35 jier docht er dat as Frysktalige trûbadoer. Yn syn muzikale karriêre wûn De Boer trije kear it Frysktalich sjongfestival Liet. Dêrtroch fertsjintwurdige er Fryslân op it ynternasjonale minderhedesjongfestial Liet Ynternasjonaal, yn it Ingelske Beverly en yn it Deenske Tønder. Mear ynformaasje is te finen op www.adrideboer.frl.

Nigethawwers binne fan herten wolkom by it nijjierskonsert. Tagong allinnich nei oanmelding fia 06 – 54763154 of bobdeboer@pinupsanddowns.com. Annulearje is mooglik, mar dan wol trije dagen foar oanfang fan it evenemint, oars wurde de yntreekosten dochs noch ferrekkene fanwegen al makke kosten.

Adri de Boer: ‘De Boer Sjongt Bos’

Nijjierskonsert húskeamerteater De Wier, De Wier 5, 9056 PM Koarnjum;

Freed 5 jannewaris 2024, oanfang 20.00 oere, doar iepen 19.30 oere, yntree € 15 de persoan;

Fergees kofje/tee mei wat lekkers by oanfang fan it evenemint.