Nijjierskonsert 2024 fan it Nederlânsk Blazers Ensemble: ‘O sole mio’

Lykas wenst liedt it Nederlânsk Blazers Ensemble (NBE) it nije jier yn mei in muzikaal feest yn it Konsertgebou yn Amsterdam.

O sole mio is in foarstelling fol dualiteit, harmony en ferbining. Mei in laits en in trien spylje de blazers muzyk út alle wynstreken dy’t hoop, treast, ynspiraasje en ferieniging biede sil.

De winners fan de Komposysjewedstriid binne dit jier: Elia Karim (13) op trompet en piano, Shery Gerges (15) op gitaar en Sadewa Bekker (17) op trompet mei de Fusionband. Hja spylje mei it NBE harren winnende komposysjes oangeande it tema ‘Stap op dyn balkon en lit dyn hert hearre’.

It NBE Nijjierskonsert wurdt útstjoerd troch BNNVARA op 1 jannewaris 2024 om 18.20 op NPO 2. De presintaasje wurdt dien troch Floorje Dessing.

Oer it Nederlânsk Blazers Ensemble:

It Nederlânsk Blazers Ensemble (NBE) is in groep fan goed tweintich topmusisy dy’t sa’n tachtich kear yn it jier byinoar komme om yn binnen- en bûtenlân bysûndere programma’s te spyljen. It NBE kombinearret eigentiidske en âlde muzyk fan alle soarten en mjitten dy’t de sinnen en ferbylding prikelet. It NBE is altyd op ’e siik nei yntrigearjende wizen fan gearwurkjen mei musisy út oare kultueren en spannende kombinaasjes mei oare dissiplinen.