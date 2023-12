Nederlânske film Hardcore Never Dies no te sjen op de streamingstsjinst Amazon Prime.

De op 9 novimber útkommen misdiedfilm ‘Hardcore Never Dies’ fan Jim Taihuttu is fan 8 desimber ôf te sjen op streamingstsjinst Amazon Prime. Dy Nederlânske film hat yn de bioskoop mear as 100.000 besikers lutsen en kriget positive resinsjes.

De film spilet yn in fjouwerkant frame, yn stee fan it gebrûklike breedbyld. Dat makket it fuortendaliks moai om nei te sjen. Yn de film hat de 17-jierrige Michael in grutte dream: pianist wurde. Syn heit sjocht dat net sitten, mar Michael beslút om him dochs foar it konservatoarium oan te melden. By syn audysje kriget er te hearren dat er ‘ít’ noch net hat. Hy moat op ’e siik nei in djipper gefoel.

Syn broer Danny lit him yntusken de Rotterdamske gabberscene sjen, ynbegrepen XTC en oare drugs, mar besiket ek om oansjen te krijen yn it kriminele sirkwy en rekket hieltyd mear meisleept yn de gefaarlike wrâld.

De ljochten, bylden en de hardcore- en klassike muzyk yn de film jouwe de film in moai tempo, de gabberscene is goed útwurke en de echte njoggentigerjierresfear is mei soarch delset troch de typyske klean en kapsels fan dy tiid. De bruorren reitsje nei de ein ta hieltyd mear yn de problemen wylst se besykje hâldfêst te finen.

De film liket nea te oardieljen oer it gedrach fan de personaazjes, wat it in ferfrissend gehiel makket. Jim Taihuttu hoecht it publyk gjin les oer moraal te learen, dat meie wysels ynfolje. De film einiget dan ek yn dy styl. Ik jou de film fjouwer stjerren.